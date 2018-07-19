На Байкале предприниматель самовольно занял участок под турбазу

В дело вмешалась прокуратура



Ольхонским районный суд в декабре 2017 года обязал владельца турбазы устранить нарушения земельного и природоохранного законодательства, возникших в результате эксплуатации базы отдыха.



Кроме того, он должен был освободить самовольно занятый земельный участок от ряда строений и сооружений.



Однако, в целях избежания затрат по сносу построек, бизнесменом в апреле текущего года с администрацией Ольхонского районного заключён договор аренды земельного участка, который он самовольно занял на длительный срок.



- Регистрацию договора в управлении Росреестра по Иркутской области не удалось осуществить ввиду наложения Ольхонским районным судом в рамках рассмотрения гражданского дела по указанному исковому заявлению прокуратуры обеспечительных мер в виде запрета осуществления регистрационных действий с земельным участком, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Кроме того, на заседании суда по решению сноса построек и освобождению участка в качестве третьего лица присутствовали представители администрации Ольхонского районного. Выдав договор аренды участка администрация фактически были направлены на воспрепятствование исполнению судебного решения, поэтому договор аренды был заключён незаконно.



- По данному факту прокуратурой в адрес мэра Ольхонского районного муниципального образования внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - поясняют в прокуратуре.



Договор с предпринимателем был расторгнут, виновные должностные лица органа местного самоуправления привлечены к дисциплинарной ответственности.

