В дело вмешалась прокуратура
Ольхонским районный суд в декабре 2017 года обязал владельца турбазы устранить нарушения земельного и природоохранного законодательства, возникших в результате эксплуатации базы отдыха.
Кроме того, он должен был освободить самовольно занятый земельный участок от ряда строений и сооружений.
Однако, в целях избежания затрат по сносу построек, бизнесменом в апреле текущего года с администрацией Ольхонского районного заключён договор аренды земельного участка, который он самовольно занял на длительный срок.
- Регистрацию договора в управлении Росреестра по Иркутской области не удалось осуществить ввиду наложения Ольхонским районным судом в рамках рассмотрения гражданского дела по указанному исковому заявлению прокуратуры обеспечительных мер в виде запрета осуществления регистрационных действий с земельным участком, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Кроме того, на заседании суда по решению сноса построек и освобождению участка в качестве третьего лица присутствовали представители администрации Ольхонского районного. Выдав договор аренды участка администрация фактически были направлены на воспрепятствование исполнению судебного решения, поэтому договор аренды был заключён незаконно.
- По данному факту прокуратурой в адрес мэра Ольхонского районного муниципального образования внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - поясняют в прокуратуре.
Договор с предпринимателем был расторгнут, виновные должностные лица органа местного самоуправления привлечены к дисциплинарной ответственности.
На Байкале предприниматель самовольно занял участок под турбазу
Бизнес, Фото:
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