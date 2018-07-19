У ангарчанки арестовали ювелирные изделия

Женщина не платила налоги и страховые отчисления



В Ангарске индивидуальный предприниматель, занимающий скупкой-продажей ювелирных изделий, едва не лишилась товара из-за задолженности по налогам и страховым взносам. Женщина не производила налоговых выплат и страховых отчислений на протяжении года, накопив задолженность 82 тыс. рублей.



Судебный пристав-исполнитель арестовал товар бизнес-леди, а именно: серьги, кольца, цепи, подвески, браслеты – всего 67 наименований ювелирных изделий.



Не желая передачи имущества на реализацию, женщина в течение трёх суток изыскала денежные средства. Она оплатила задолженность в полном объёме, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.



