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У ангарчанки арестовали ювелирные изделия

У ангарчанки арестовали ювелирные изделия
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Женщина не платила налоги и страховые отчисления

В Ангарске индивидуальный предприниматель, занимающий скупкой-продажей ювелирных изделий, едва не лишилась товара из-за задолженности по налогам и страховым взносам. Женщина не производила налоговых выплат и страховых отчислений на протяжении года, накопив задолженность 82 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель арестовал товар бизнес-леди, а именно: серьги, кольца, цепи, подвески, браслеты – всего 67 наименований ювелирных изделий.

Не желая передачи имущества на реализацию, женщина в течение трёх суток изыскала денежные средства. Она оплатила задолженность в полном объёме, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

судебные приставы
 
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