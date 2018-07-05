Экскурсии на катере из Турки на Ольхон

Стоимость групповой экскурсии с человека: 7500 рублей.

Место отправления: с. Турка – «Байкальская Гавань».

Продолжительность экскурсии: 10 часов. Питание: завтрак, обед, ужин.

Экскурсию можно заказать по89243912227,89834221731,89025311904 – Наталья.Самый большой остров Байкала, Ольхон, окружён множеством легенд и загадок. Его просторы хорошо просматриваются с восточных берегов Бурятии, поэтому на него можно попасть довольно быстро по воде с пристани Турка в Особой экономическая зоне «Байкальская гавань» в Прибайкальском районе Бурятии.Ольхон окружён пятой частью пресной воды планеты, но стоит немного отойти от берега, и вам не удастся найти ни одного слабого ручейка. Поэтому и назван остров так: «Ольхон» на языке коренных жителей значит «сухой». В народе говорят, что во время образования Ольхона на Байкале бушевали сильные ветра, волны доходили до самого дна и приносили к берегу громадные валуны с песком, но до самого берега камни водой не догонялись, а зацеплялись за подводную скалу. Волны работали много лет, все гнали и гнали камень и песок. И так у той скалы намыло целую гору, широкую и длинную. По одной из научных точек зрения Ольхон появился в результате сильного землетрясения.Если посмотреть на очертания острова Ольхон и озера Байкал, то можно заметить, что оба они имеют серповидный контур. А если мысленно сдвинуть остров влево, то окажется, что он чётко примыкает к западному берегу, и когда-то неведомые тектонические силы оторвали его отсюда и переместили вправо, так появился остров и пролив Малое Море.Экскурсия на Ольхон начинается от «Байкальской Гавани» (с. Турка). На катере предстоит пройти 54 км, время в пути составит 3,5-4 часа. Первая остановка это «Падь Узур» - северная оконечность острова Ольхон. Здесь расположена постоянно действующая метеостанция и лаборатория «Сибирского института земной коры». Это единственное место на севере острова, где автомобильная дорога спускается к воде. Потрясающее по своей красоте место окружено высокими крутыми скалами. Скалы уходят отвесно вниз, ровно как хлеб, порезанный ножом.Экскурсия на северную оконечность острова Ольхон начнётся с посещения живописных возвышенностей «Шунтэ –Левый», до которых туристов доставят оснащённые современными сиденьями Уазы. «Шунтэ – левый» представляет собой уникальный и единственный на Байкале тектонический меланж из мраморов и метагабброидов. Считается, что это место исполняет желания, только надо знать у какой из гор нужно попросить. Здесь туристов проконсультирует гид. С горы «Шунтэ-Левый» можно наблюдать заливы, в которых необычно голубая, чистая и прозрачная вода. С этой возвышенности также видно мыс Хобой, и это следующий пункт назначения путешествия.Мыс «Хобой» – самый северный мыс на острове Ольхон. В переводе с бурятского «Хобой» означает «клык, коренной зуб». И действительно, своими очертаниями мыс похож на клык, а если смотреть на него сбоку, то он напоминает величественный женский профиль с чётким очертанием головы, носа, подбородка и бюста. По преданию, в древности жила девушка, очень красивая, звали её Саар и была она замужем за шаманом. И этому шаману местные боги за его большие заслуги подарили гору «Жима», на мысе «Ижимей». Жена позавидовала мужу и попросила богов дать ей такую же гору. Боги разгневались на нее и превратили её в скалу. От этого придания скала носит второе название «Дева».Высшей точкой острова Ольхон является гора Жима, возвышающаяся над Байкалом на 818 метров (1274 метра над уровнем моря). Неподалеку от самой высокой точки Ольхона находится самое глубокое место Байкала - отметка 1637 метров. Лишь 12 километров разделяют самую высшую точку Ольхона и глубочайшую впадину Байкала.Финальным пунктом экскурсии будет возвышенность «Саган –Хушин». Это название произошло от бурятского «Белый мыс», а одну из групп скал мыса в народе зовут «Три брата».Согласно легенде, у одного шаманы было три сына-молодца и дочь красавица. И вот однажды убежала дочь из дома. Разные существуют предположения: кто-то говорит, что любопытной была, кто-то уверен, что к жениху бежала, но факт остается фактом – нет девушки. Рассердился шаман и послал за дочерью сыновей своих. Искали братья сестру свою дни и ночи, а как нашли, девушка взмолилась не выдавать ее отцу, и что не желает она домой возвращаться. Всю дорогу думали братья, что шаману сказать о сестре и решили обмануть и не выдавать сестру. Вернувшись домой, рассказали молодцы о том, как много они обыскали, а сестры не видывали. Но духи поведали шаману о братском сговоре, шаман разгневался и наказал сыновей, превратив их в три огромных скалы.- Побывав на Ольхоне, невольно забываешь о существовании тонущих в серой мгле городах, о нескончаемых неотложных делах и вечной суете. Здесь возвращаешься к истокам и полностью растворяешься в природе: великолепные горы, луга, тайга и воздух, наполненный запахами озера, кристально прозрачная вода и бездонное синее небо, - отмечают организаторы.