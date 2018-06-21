Читинец выиграл суд у «Уральских авиалиний» за задержку рейса

Рейс был задержан на 6 часов
Центральный районный суд Читы частично удовлетворил иск местного жителя к ОАО «Уральские авиалинии» о взыскании убытков и компенсации морального вреда. Причиной иска стала задержка рейса № U694 Чита-Москва 11 июля 2017 года.
- Иск потребителем обоснован тем, что рейс был задержан на 6 часов 5 минут, в результате чего он и его семья опоздали на рейс Москва-Симферополь, и к месту отдыха прилетели на сутки позже. Это повлекло за собой дополнительные расходы на приобретение напитков, еды в аэропорту Домодедова, расходов на такси из аэропорта Симферополя до города Евпатория, утраченный задаток за бронирование жилья, разницу со стоимостью вновь арендуемого жилья, а также причин моральный вред, - сообщили в пресс-служба Центрального районного суда Читы.
Суд пришёл к выводу об отсутствии обстоятельств, предусмотренных ст. 120 Воздушного кодекса РФ, освобождающих перевозчика от ответственности за задержку рейса, в связи с чем взыскал с «Уральских авиалиний» компенсацию за задержку рейса, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда, штраф.
Решение суда в законную силу не вступило
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