На рудниках «Бурятзолото» внедрили системы подземной радиосвязи

На рудниках ПАО «Бурятзолото» (входит в международную компанию Nordgold) внедрили современные системы подземной радиосвязи
Накануне завершились монтажные работы и идёт тестирование работы оборудования, сообщает пресс-служба ПАО «Бурятзолото».
Проект систем подземной радиосвязи выполнен в рамках программы повышения производственной безопасности и охраны труда. Работы по монтажу на «Ирокинде» и «Холбинском» велись с участием специалистов научно-внедренческого инженерного центра «Радиус».
- Внедрение подземной радиосвязи на наших рудниках мы решает целый комплекс задач. В первую очередь, как и все наши работы по модернизации рудников, радиосвязь направлена на контроль производственной безопасности. Оперативная связь даёт возможность быстрее реагировать на возникающие проблемы в рабочем процессе. Кроме того, мы повысим эффективность производства подземных горных работ, - сообщил технический директор ПАО «Бурятзолото» Сергей Щеглов.
Основой систем подземной радиосвязи на рудниках «Бурятзолото» стала технологическая сеть коммутаторных блоков. Для этого на каждом руднике произведён монтаж волоконного оптического кабеля в наклонных транспортных съездах, который далее разветвляется по горным выработкам. В них расположены точки доступа радиосвязи, создающие зону покрытия радиосигнала. Мобильные шахтные телефоны подключаются к ближайшей точке доступа и через локальную сеть осуществляют связь между работниками, кто находится в шахте, и наземными устройствами сети общего пользования.
Справка:
ПАО «Бурятзолото» - крупнейшая золотодобывающая компания в Республике Бурятия, владеющая двумя рудниками подземной добычи – «Холбинский» и «Ирокинда». Рудник «Ирокинда» расположен в Муйском районе, «Холбинский» - в Окинском районе. «Бурятзолото» является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей республики. На предприятии работает более двух с половиной тысяч человек. В 2017 году «Бурятзолото» выпустило 75,9 тыс. унций золотого эквивалента. С 2008 года ПАО «Бурятзолото» входит состав Nordgold.
На рудниках «Бурятзолото» внедрили системы подземной радиосвязи
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