Животноводы из Бурятии заняли в Забайкалье 23 призовых места

С 5 по 10 июня в Забайкальском крае прошла XV межрегиональная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз
В мероприятии, наряду с многими регионами, приняла участие делегация из Бурятии. Её возглавил зампред правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.
Бурятию представляли семь передовых овцеводческих хозяйств республики: ООО СПК «Надежда» и ООО «Бурятская овца» Джидинского района, СПК «Иро» Селенгинского, ООО «Баян Гол» Хоринского, ООО «Шибертуй» Бичурского, СПК «Удьдурга» Еравнинского и ООО АПО «Кяхтинское» Кяхтинского района. Они показали судейству выставки четыре породы овец: бурятского типа забайкальской тонкорунной породы, «буубэй» – бурятская грубошёрстная, монгольская грубошёрстная и бурятская полугрубошёрстная породы.
Серебряными призёрами среди племенных хозяйств стал сельскохозяйственный потребительский кооператив «Иро». В шерстно-мясном направлении забайкальской тонкорунной породы аттестатами III степени удостоились СПК «Надежда» и СПК «Иро». По грубошёрстной породе «буубэй» аттестатами I, II и III степени получили бараны – производители и овцематки, принадлежащие ООО «Шибиртуй», СПК «Баян-Гол», ООО «Шибиртуй», СПК «Ульдурга». По монгольской породе аттестатами первой степени было удостоен агропромышленное объединение «Кяхтинское». По бурятской полугрубошёрстной породе аттестаты I и II степени получило ООО «Бурятская овца».
Таким образом, по породе «буубэй» представители Бурятии завоевали 10 золотых медалей, 6 серебряных медалей и 7 бронзовых медалей – по породе «Забайкальская тонкорунная» (шерстно-мясной тип). Всего Бурятии получила 23 призовых места.
На выставке было представлено 34 животноводческих предприятия из республик Бурятия, Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайского и Забайкальского краев. Они продемонстрировали десять пород овец, среди них забайкальская, эдильбаевская, агинская, алтайский меринос, горноалтайская и др., а также три породы коз.
Животноводы из Бурятии заняли в Забайкалье 23 призовых места
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