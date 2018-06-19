Приставы в Иркутской области арестовали маршрутку

Бизнесмен не платил долг по ЖКХ
Индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками в городе Зима Иркутской области, едва не лишился микроавтобуса из своего таксопарка за долг по ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Бизнесмен в течение года не оплачивал жилищно-коммунальные услуги. За этот период сумма задолженности составила более 350 тысяч рублей. Ресурсоснабжающая организация обратилась в Саянский городской суд с иском о взыскании суммы долга, который был удовлетворён.
Должник частично погасил задолженность, однако остаток в размере 130 тысяч рублей в установленные для добровольного исполнения решения суда сроки не оплатил.
Тогда судебный пристав наложил арест на маршрутку, на которой пассажиров возят из Саянска в Зиму. Арест произошёл непосредственно на автовокзале.
Не желая передачи микроавтобуса на реализацию, предприниматель выплатил задолженность в полном объёме.
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