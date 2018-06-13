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Бар «Kill Fish» в Улан-Удэ закрыли на месяц за антисанитарию

Бар «Kill Fish» в Улан-Удэ закрыли на месяц за антисанитарию
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Деятельность бара приостановлена за грубые нарушения

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении пищевых продуктов в баре «Kill Fish», сообщают в пресс-службе ведомства. Заведение находится на улице Сахьяновой.

- В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства: не созданы условия для раздельной обработки сырой и готовой продукции, не соблюдались режим мытья посуды, правила личной гигиены персоналом, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Решением суда Октябрьского района Улан-Удэ деятельность кафе «Kill Fish» приостановлена на срок 30 суток.
 
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