Бар «Kill Fish» в Улан-Удэ закрыли на месяц за антисанитарию

Деятельность бара приостановлена за грубые нарушения
Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении пищевых продуктов в баре «Kill Fish», сообщают в пресс-службе ведомства. Заведение находится на улице Сахьяновой.
- В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства: не созданы условия для раздельной обработки сырой и готовой продукции, не соблюдались режим мытья посуды, правила личной гигиены персоналом, - сообщают в Роспотребнадзоре.
Решением суда Октябрьского района Улан-Удэ деятельность кафе «Kill Fish» приостановлена на срок 30 суток.
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