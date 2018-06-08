В Бурятии поступили жалобы на торги по дороге к телескопу

Документация торгов на строительство дороги к площадке телескопа в Тункинском районе стала предметом рассмотрения УФАС



Жалобы подали три предприятия - ООО «Крассула», ООО «Автобан-99», ООО «Ремточстрой Инжиниринг». Жалобы касались документации электронного аукциона на строительство подъезда к площадке солнечного телескопа в селе Улбугай в Тункинском районе, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



Начальная цена контракта составляет 65 184 690 рублей. Заказчик - администрация Тункинского района.



Заявители приводили доводы о несоответствии документации положениям закона о контрактной системе.



ООО «Крассула» указывало о противоречии ГОСТу требований по асфальтобетонной, щебеночно-песчаной смесям, об отсутствии в документации некоторых показателей по песку и портландцементу. По мнению заявителя, заказчик должен был расшифровать применение слов «менее», «более», союзов «и», «или» в инструкции по заполнению заявки.



ООО «Автобан-99» не согласилось с пунктом проекта контракта о согласовании с органами государственного надзора (в том числе с ГИБДД) порядка ведения работ и организации транзитного движения на объекте. Также указало на срок окончания работ, установленный в проекте контракта как 30.09.2018, при 12-месячной продолжительности строительства, указанной в проектной документации.



ООО «Ремточстрой Инжиниринг» указало на нарушение 33 статьи 44-ФЗ при установлении требований по позициям смесь асфальтобетонная, смеси готовые щебеночно-песчаные, битум, гидроизоляционная мастика, нетканый геотекстиль.



Комиссия УФАС приняла решение о признании жалоб необоснованными, так как 30 мая в документацию об аукционе были внесены и опубликованы изменения. Изменениями были приведены в соответствии с ГОСТ показатели, о которых в жалобах указывали заявители, а также отменен пункт проекта контракта, требовавший согласования с ГИБДД.



Иные доводы заявителей комиссия УФАС отклонила. Так, срок выполнения работ был установлен ввиду выделения бюджетных средств только на 2018 год и с учетом климатических условий. Потенциальные участники должны сами, исходя из своих обстоятельств, принимать решение о целесообразности участия в аукционе.

