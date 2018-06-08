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Этнографический музей в Улан-Удэ борется с финансовыми бедами

Этнографический музей в Улан-Удэ борется с финансовыми бедами
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Экспонаты Этнографического музея народов Забайкалья, в том числе, старинные здания, требуют срочной реставрации, сообщает АТВ

Таково заключение министерства культуры России.

Почти все дома в Этнографическом музее построены в конце 19 века, и все откуда-то перевезены. На территории музея находится 22 памятника федерального значения, и каждый нужно восстанавливать сейчас. Потом может быть поздно, говорится в сюжете телекомпании АТВ.





- Своими силами мы не имеем права, хотя, конечно, рабочие у нас есть. Для этого нужно специальное разрешение, допуск на такие виды работ, - пояснила Людмила Гречаник, старший научный сотрудник Этнографического музея народов Забайкалья.

Нужны и огромные деньги. В прошлом году нашли деньги на реставрацию этапного амбара. Как говорят здесь, великая удача, но это капля в море. Сейчас на свои деньги музей восстанавливает одну из юрт. Минкульт Бурятии обещает помочь ещё с тремя памятниками. Но только на проект нужно больше 2 млн рублей, на саму реставрацию около 30-ти. Деньги будут просить в Москве. Когда получат, неизвестно.

Несложно посчитать, что для полной реставрации всех памятников нужно ещё около 200 млн. Этнографический за год зарабатывает в 14 раз меньше. И эти деньги идут на зарплату, содержание музея и живого уголка, уточняет АТВ.

Одна проблема здесь решена – животные сегодня едят досыта. Но осталась масса других проблем. Не хватает рабочих рук, нет штатного ветеринара и операционной, нет даже холодной воды. Летом немного спасают шланги, зимой работники привозят её на себе. Но самая большая беда – это стеснённость живого уголка.

- Во всём мире в прогрессивных зоопарках отказались от клеточного содержания и перешли на ландшафтные вольеры. Более обширные по площади, более комфортные по условиям содержания. И, самое главное, они приближены к естественным условиям обитания, - говорит Максим Нагуслаев, заведующий уголком живой природы Этнографического музея народов Забайкалья.

Два таких вольера в следующем году в музее всё-таки появятся. Такое обещание дали власти. Новоселье отпразднуют хищники. Амурским тиграм и бурым медведям простор нужен, как воздух. Остальным пока придётся потерпеть.

- Четыре года назад музею вернули огромный кусок земли. Он начинается за живым уголком и продолжается на 40 га. Ещё с советских времён на этом участке планировали создать огромный зоодендропарк, чтобы четвероногие обитатели жили не в тесных вольерах, а в более вольготных условиях. Но цена вопроса примерно 1,5 млрд рублей и, конечно, таких денег у музея нет. И вряд ли они есть у республики. Возможно, решением проблемы стал бы поиск частного инвестора, - сообщает АТВ.

В живом уголке 96 обитателей. Самые прожорливые – тигры. За месяц они съедают двух быков. В пересчёте на деньги это 2,5 тысячи в день. На всех за год уходит 2 млн рублей.

Помочь музею может каждый. Размер спонсорской помощи начинается всего от 7000 рублей в месяц для предприятий, для жителей - от 3,5 тысяч рублей.

Глобально решить все проблемы музея в ближайшие годы вряд ли получится. Пытаются помочь точечно. Уже пообещали 2 миллиона на покупку спецтехники, расширить парковку и заменить всю проводку. Сегодня она местами в аварийном состоянии.

- Музей должен стать и центром туристическим, и центром отдыха, парковой зоной для горожан. Мы видим, что нас услышали и нам идут навстречу, решаются сейчас вопросы по развитию музея, по сохранению, - заявила Саяна Бильдуева, заместитель директора Этнографического музея народов Забайкалья.

К юбилею Этнографический получит небольшой подарок - 700 тысяч рублей. На них отремонтируют самые старые клетки и закупят новых животных – ими станут альпаки. И если все обещания сдержат, то у музея и правда есть шанс остаться музеем, а не просто местом для пикников, отмечает АТВ.


этнографический музей
 
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