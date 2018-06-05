Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Июня

04 Июня

Популярное

Компанию в Бурятии обанкротили из-за 15 миллионов долгов

Компанию в Бурятии обанкротили из-за 15 миллионов долгов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
ООО «Бурросснаб» не работает уже три года

Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии обратилось в Арбитражный суд республики с заявлением о признании ООО «Бурросснаб» банкротом.

Компания по договору аренды земельного участка должна более 15,6 миллиона рублей. Из них 8,4 миллиона - основной долг, 7,2 - неустойка. Долг подтверждён решениями суда ещё в 2015 году.

Также оказалось, что у «Бурросснаба» есть задолженность по обязательных платежей в бюджет - 474 тысячи рублей.

Судебные приставы выяснили, что денег средств, автотранспорта, имущества, на которое можно обратить взыскание, у фирмы нет. Со слов директора общества, вызванного 4 февраля 2016 года, деятельность предприятием не ведётся с 2015 года. Причём в суд представитель должника не явился.

В связи с наличием признаков банкрота суд признал ООО «Бурросснаб» несостоятельным как отсутствующего должника. Открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца. Долг минимуществу включён в реестр требований кредиторов в третью очередь.

По данным «Байкал-Daily», ООО «Бурросснаб» зарегистрировано 26 апреля 2011 года в Улан-Удэ на улице Кабанская, 54б. Генеральный директор и единственный собственник - Надагуров Виталий Леонидович. Занималась фирма оптовой торговлей машинами, оборудованием и принадлежностями.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году с ООО «Бурросснаб» подписал инвестиционное соглашение с Иволгинским районом о строительстве комплекса придорожного сервиса, СТО и тепличного комплекса с альтернативными источниками энергии. Но проекты так и не были реализованы.
банкротство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Компанию в Бурятии обанкротили из-за 15 миллионов долгов
Компанию в Бурятии обанкротили из-за 15 миллионов долгов
Бизнес, 05.06.2018
ООО «Бурросснаб» не работает уже три года
В Тунке опять передали муниципальный курорт коммерческой фирме
В Тунке опять передали муниципальный курорт коммерческой фирме
Бизнес, 04.06.2018
В обезглавленном районе принято важное решение, по которому имущество может быть утеряно безвозвратно
В России может исчезнуть алкоголь из придомовых магазинов
В России может исчезнуть алкоголь из придомовых магазинов
Бизнес, 04.06.2018
Жильцы домов смогут сами решить – разрешать продажу алкоголя в придомовых кафе и магазинах, или нет
Кафе «Даман» в Улан-Удэ оштрафовали за свинину без документов
Бизнес, 01.06.2018
В заведении нашли больше 2 кг мяса неизвестного происхождения
Обанкротившийся «Бурятуголь» распродал всё имущество за 19 млн
Обанкротившийся «Бурятуголь» распродал всё имущество за 19 млн
Бизнес, 31.05.2018
Лот приобрёл единственный покупатель торгов – «Восточно-Сибирская горная компания»
Улан-удэнцы назвали «душераздирающим зрелищем» руины «Октября»
Улан-удэнцы назвали «душераздирающим зрелищем» руины «Октября»
Бизнес, 30.05.2018
Горожане простились со знаменитым кинотеатром
В Улан-Удэ снесли кинотеатр «Октябрь»
В Улан-Удэ снесли кинотеатр «Октябрь»
Бизнес, 30.05.2018
На месте одного из самых памятных для улан-удэнцев зданий, остались лишь руины (Фото, видео)
Бизнесменов Бурятии приглашают на китайскую выставку
Бизнесменов Бурятии приглашают на китайскую выставку
Бизнес, 30.05.2018
Мероприятие проведут в октябре в Гуанчжоу
Летающая в Улан-Удэ «Победа» грубо нарушала перевозку багажа и ручной клади
Летающая в Улан-Удэ «Победа» грубо нарушала перевозку багажа и ручной клади
Бизнес, 30.05.2018
Представления Ространснадзора лоукостер не выполняет, орган сообщил в Генпрокуратуру о нарушении авиаперевозчиком прав пассажиров
В Бурятии запустили спутниковый интернет для дома и офиса
В Бурятии запустили спутниковый интернет для дома и офиса
Бизнес, 29.05.2018
Генеральный директор «РТКОММ-Сибирь»: Территория SenSat начинается там, где заканчивается классическая связь
В Улан-Удэ откроется KFC
В Улан-Удэ откроется KFC
Бизнес, 28.05.2018
Открытие пройдёт ориентировочно в сентябре
В Бурятии разгорелся скандал из-за увольнения директора «Байкалкурорта»
В Бурятии разгорелся скандал из-за увольнения директора «Байкалкурорта»
Бизнес, 25.05.2018
У собственника учреждения беспокойство вызывает финансовое состояние подведомственных курортов «Горячинск» и «Аршан»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^