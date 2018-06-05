Компанию в Бурятии обанкротили из-за 15 миллионов долгов

ООО «Бурросснаб» не работает уже три года



Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии обратилось в Арбитражный суд республики с заявлением о признании ООО «Бурросснаб» банкротом.



Компания по договору аренды земельного участка должна более 15,6 миллиона рублей. Из них 8,4 миллиона - основной долг, 7,2 - неустойка. Долг подтверждён решениями суда ещё в 2015 году.



Также оказалось, что у «Бурросснаба» есть задолженность по обязательных платежей в бюджет - 474 тысячи рублей.



Судебные приставы выяснили, что денег средств, автотранспорта, имущества, на которое можно обратить взыскание, у фирмы нет. Со слов директора общества, вызванного 4 февраля 2016 года, деятельность предприятием не ведётся с 2015 года. Причём в суд представитель должника не явился.



В связи с наличием признаков банкрота суд признал ООО «Бурросснаб» несостоятельным как отсутствующего должника. Открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца. Долг минимуществу включён в реестр требований кредиторов в третью очередь.



По данным «Байкал-Daily», ООО «Бурросснаб» зарегистрировано 26 апреля 2011 года в Улан-Удэ на улице Кабанская, 54б. Генеральный директор и единственный собственник - Надагуров Виталий Леонидович. Занималась фирма оптовой торговлей машинами, оборудованием и принадлежностями.



Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году с ООО «Бурросснаб» подписал инвестиционное соглашение с Иволгинским районом о строительстве комплекса придорожного сервиса, СТО и тепличного комплекса с альтернативными источниками энергии. Но проекты так и не были реализованы.

