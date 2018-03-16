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В Бурятии не смогли продать арестованные вертолёты и самолёты

В Бурятии не смогли продать арестованные вертолёты и самолёты
Бизнес, 
Имущество «Бурятских авиалиний» оказалось никому не нужно

Сегодня на пресс-конференции главный судебный пристав Бурятии Аслан Токаев рассказал о подробностях резонансного ареста имущества в 2017 году. Напомним, в марте прошлого года за многомиллионные долги у ОАО «Авиакомпания «Бурятские авиалинии» были арестованы 6 самолётов АН-2 и АН-24, 4 вертолёта МИ-2 и МИ-8, катер «Волга», 14 объектов недвижимого имущества.

Выяснилось, что приставам не удалось продать воздушные судна и остальные объекты.

- В конечном итоге мы, к сожалению, не вышли на их реализацию, не смогли реализовать. И наш должник в результате вошёл в стадию банкротства. В период ведения этой процедуры мы должны снимать все ограничения и передавать право распоряжаться этим имуществом конкурсному управляющему. Со всеми вопросами, связанными с тем, что дальше произошло с этим имуществом, можно обратиться к конкурсному управляющему, - пояснил Аслан Токаев, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по республике.

Также он поведал в целом об итогах работы ведомства. Количество исполнительных производств в 2017 году достигло уровня чуть менее одного миллиона производств - а именно 974 тысяч.

- Это количество является одним из самых больших в стране уже несколько лет подряд, и в среднем на одного судебного пристава-исполнителя приходилось 4,5 тысячи производств. Колоссальная нагрузка. Из этого объема 2600 производств – это судебные акты. Чтобы было понятно, нагрузка по судебным актам на одного пристава в нашей республике является самой большой в стране. Больше нет ни в одном регионе, - отметил Аслан Токаев.

Из всего объёма производств приставы отработали больше половины – 560 тысяч. Это больше показателей аналогичного периода на 10%.

- По итогам года мы констатировали значительное увеличение суммы, подлежащей взысканию, по сравнению с 2016 годом - с 50 млрд. до 64 млрд. рублей. На мой взгляд, сумма очень велика, она соразмерна с суммой ряда крупных регионов страны, которые как по численности населения, так в целом и по экономической составляющей, значительно превышают нашу республику. Из этого объема нам удалось взыскать 6 млрд. 816 млн. рублей, взысканная сумма значительно возросла по сравнению с 2016 годом, - продолжил главный пристав Бурятии.

Благодаря приставам в консолидированный бюджет страны было перечислено порядка 1 млрд. 300 млн. рублей. Они взыскали в пользу несовершеннолетних детей более 105 млн. рублей задолженности по алиментам, в пользу работников различных компаний – свыше 142 млн. рублей заработной платы. Также им удалось взыскать 117 млн. рублей штрафов ГИБДД.

В 2017 году приставы региона вынесли около 50 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. В результате этой меры жителями погашена задолженность на сумму свыше 350 млн. рублей.

Что касается организации пропускного режима в зданиях судов, судебными приставами не было допущено ЧП. Они пресекли попытки проноса более 2000 запрещенных предметов: оружия, ножей и «заточек».

Кроме того, приставами разыскано 140 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, в том числе 19 граждан - за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 
судебные приставы
 
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