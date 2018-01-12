Государственная лизинговая компания подала на «Бурятские авиалинии» в суд

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» о взыскании с ОАО «Авиакомпания «Бурятские авиалинии» 196,99 миллионов рублей задолженности



Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, первое заседание по рассмотрению заявления назначено на 25 января. О каком долге идёт речь, в материалах суда не раскрывается.



Вместе с тем, это не первый иск ГТЛК о взыскании с «Бурала» задолженности.



Как сообщалось, в октябре прошлого года московский суд приостановил производство по взысканию с авиакомпании в пользу лизинговой компании $29,4 млн задолженности и $76,7 тыс. процентов. Дело будет возобновлено после прекращения процедуры банкротства в «Бурятских авиалиниях».



Долг авиакомпании образовался в результате аренды двух воздушных судов Sukhoi Superjet 100 без экипажа. При этом временный управляющий «Бурятских авиалиний» Андрей Лишай заявлял в суде, что считает требования кредитора завышенными.



Сообщалось также, что в декабре 2017 года Арбитражный суд республики Бурятия включил в реестр кредиторов авиакомпании требование ГТЛК на сумму 458,38 млн рублей с учетом неустойки.



Росавиация приказом от 7 февраля аннулировала сертификат эксплуатанта «Бурала», который выполнял пассажирские рейсы на воздушных судах с истекшим ресурсом двигателей. Авиакомпания пыталась оспорить решение Росавиации в Арбитражном суде Москвы, но затем отозвала иск.



«Бурятские авиалинии» базируются в Улан-Удэ, выполняли регулярные рейсы в Иркутск, Нижнеангарск, Таксимо на самолетах Ан-24. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», основным совладельцем компании является физлицо Алексей Попов (70%). Остальная доля принадлежит занимающемуся общепитом ООО «Чингис», которое на 80% принадлежит предпринимателю Субадме Баданову. Последний также владеет рядом фирм в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае, сообщает FlashSiberia.

