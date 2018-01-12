Начинающим предпринимателям Бурятии увеличат субсидии на 55 тысяч

Увеличение произошло впервые за последние 10 лет



Правительство Бурятии утвердило пособие по выплате безработным гражданам на открытие собственного дела в размере 114 тысяч рублей. Выплата началась с января этого года.



Ранее размер единовременной субсидии на организацию предпринимательской деятельности для безработных составлял 58 тысяч 800 рублей. В последний раз пособие увеличивалось в 2010 году.



Деньги, как правило, тратятся на создание крестьянско–фермерского хозяйства, открытие собственного дела в сферах туризма, розничной торговли, бытовых услуг: парикмахерских, ателье по пошиву и ремонту одежды, техобслуживанию автотранспортных средств.



Всего в 2017 году собственное дело начали 484 безработных. Из них порядка 60% являются жителями сельских территорий республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

