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Начинающим предпринимателям Бурятии увеличат субсидии на 55 тысяч

Начинающим предпринимателям Бурятии увеличат субсидии на 55 тысяч
Бизнес,  12.01.2018 13:32 Фото:pixabay.com
Увеличение произошло впервые за последние 10 лет

Правительство Бурятии утвердило пособие по выплате безработным гражданам на открытие собственного дела в размере 114 тысяч рублей. Выплата началась с января этого года.

Ранее размер единовременной субсидии на организацию предпринимательской деятельности для безработных составлял 58 тысяч 800 рублей. В последний раз пособие увеличивалось в 2010 году.

Деньги, как правило, тратятся на создание крестьянско–фермерского хозяйства, открытие собственного дела в сферах туризма, розничной торговли, бытовых услуг: парикмахерских, ателье по пошиву и ремонту одежды, техобслуживанию автотранспортных средств.

Всего в 2017 году собственное дело начали 484 безработных. Из них порядка 60% являются жителями сельских территорий республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 
 
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