В Бурятии возбудили уголовное дело после гибели девушки-подростка в страшном ДТП

Смертельное ДТП произошло ночью 26 мая в селе Хонхолой в Мухоршибирском районе. Там перевернулся автомобиль Toyota Platz. Как сообщили ранее в МВД по Бурятии, за рулём был 23-летний водитель без прав. Он ехал по улице Советская и, не справившись с управлением, слетел с дороги.
После аварии погибла 17-летняя пассажир авто. Ещё троих в возрасте от 17 до 20 лет госпитализировали с травмами.
В СУ СКР по Бурятии против водителя возбудили уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). В ведомстве рассказали кое-какие подробности аварии. У устроившего её молодого человека – жителя Хонхолоя – не было водительского удостоверения, а навыками вождения он владел на бытовом уровне.
Парень около полуночи взял машину отца и отправился к приятелю. Друзья вместе катались по деревне. В какой-то момент они увидели трёх знакомых девушек, которых решили подвезти. Две сели на заднее сиденье, а их несовершеннолетняя подруга – на переднее, на колени к молодому человеку.
Сельчанин превысил допустимую скорость и потерял управление. В итоге он съехал в кювет, где авто и опрокинулось. Сидевшая впереди девушка вылетела наружу. Она скончалась от травм ещё по пути в больницу. У остальных –повреждения различной степени тяжести.
- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, – подчеркнули в следкоме.