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В Бурятии продолжат восстанавливать озеро, поражённое гаффской болезнью

В Бурятии продолжат восстанавливать озеро, поражённое гаффской болезнью
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оздоровление Котокеля должно завершиться осенью

В наступившем году в рамках нацпроекта «Экология» продолжатся мероприятия по оздоровлению озера Котокельское в Прибайкальском районе Бурятии, которое связано с Байкалом через систему рек Коточик – Турка. Занимается этим ООО «Байкальская строительная компания».

Подрядчик уже завершил межевание земельных участков для складирования донного грунта и культуртехнические работы, выложил подстилающие слои из щебня, уложил геотекстиль и геомембран и разместил 20 геотуб на побережье.

- В 2023 году компания выполнила все работы по контракту – очистила озеро от ила и донных отложений с помощью гидромеханизации. Для этого использовался земснаряд, удаляющий верхний слой донного грунта вместе с корневищами камышей, – пояснила глава Минприроды РБ Наталья Тумуреева. – Извлечённый илистый грунт подаётся в геотубы, установленные на берегу, максимально близко к урезу воды. Это оптимальное решение для обезвоживания вынимаемых донных отложений, поскольку материал, из которого они изготовлены, обладает высоким коэффициентом фильтрации.

С июля продолжится расчистка мелководья от ила и донных отложений. Охватить планируют участок протяжённостью в два с лишним километра. Кстати, донные отложения (гумусовые осадки или сапропели) – ценное природное удобрение. Сапропели можно использовать в хозяйстве – в них есть микроэлементы, аминокислоты, органические и другие питательные вещества, которые улучшают плодородность почвы. Донные отложения идеально подойдут в качестве удобрений.

Все работы завершатся осенью. Несколько лет назад водоём поразила гаффская болезнь. Там начали гибнуть кошки и собаки, которых кормили рыбой из озера, а потом пошёл и мор самой рыбы.

Опасное заболевание в 2011 году выявили у трёх граждан Китая – двоих мужчин и женщины, которые занимались заготовкой и переработкой леса. Трудовые мигранты съели леща, выловленного в Котокельском. Подобные случаи фиксировались в районе с 2008 года. За это время пострадал 21 человек, а один из них умер.

Саму болезнь вызывал сильнодействующий токсин, образующийся в сточных водах. Дело в том, что к концу «нулевых» Котокель превратился, по сути, в сточную яму, куда на протяжении десятилетий без какой-либо очистки стекала канализация. Это озеро является одним из важнейших водоёмов рыбохозяйственного и рекреационного значения в республике. Его площадь – более 69 квадратных километров.
Котокель природа экология

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