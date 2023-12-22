В Бурятии адвокат и сотрудница ЗАГСа организовали незаконную миграцию

Для этого оформляли фиктивные браки



В Бурятии задержали четверых участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



По данным следствия, в 2022-м году в Улан-Удэ в преступный сговор вступили несколько знакомых, в том числе адвокат и сотрудница городского отдела управления ЗАГС. Они занялись предоставлением иностранцам по подложным документам разрешений на временное проживание в России.



Схема была следующей. Подельники подыскивали жительниц Бурятии, согласных за денежное вознаграждение на заключение фиктивных браков. Чтобы ускорить процесс, составлялись липовые справки о том, что невесты якобы беременны. Свидетельства о заключении браков оформляла там самая сотрудница ЗАГСа. Затем документы направляли в профильные органы, где на их основании иностранцам выдавались разрешения на временное проживание в стране без учёта установленных квот.



- Поиск женщин, которые за денежное вознаграждение без цели создания семьи соглашались заключить фиктивный брак с иностранцами, осуществлялся заранее. На них затем изготавливались поддельные медицинские справки о якобы имеющейся беременности, - сообщили в следственном управлении.



Преступления выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.



Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой с использованием служебного положения» и «Превышение должностных полномочий».



В отношении одного из обвиняемых, который, по версии следствия, исполнял роль организатора преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных мера пресечения будет избрана в ближайшее время.



Работа по уголовному делу продолжается; следователи устанавливают все преступные эпизоды и членов организованной группы, полную картину их незаконной деятельности в сфере миграции.

