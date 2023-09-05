В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с «перевёртышем»







Всё произошло, когда 31-летняя женщина ехала за рулём «Хонды» в направлении площади Советов. По предварительным данным, водитель совершила касательное столкновение с «Тойотой Рактис», после чего столкнулась с «Мицубиси Делика». В результате этого «Хонда» перевернулась на крышу. В этот момент автомобиль «Мицубиси» по инерции также столкнулся с «Тойотой Пробокс».



- На момент ДТП в автомобиле «Хонда» находилась водитель и несовершеннолетний пассажир – мальчик семи лет. Пострадавших нет, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.











