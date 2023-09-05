В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с «перевёртышем»

Массовая автоавария произошла 5 сентября на проспекте Победы в Улан-Удэ. Участниками ДТП стали четыре автомобиля; одна из машин перевернулась на крышу.
Всё произошло, когда 31-летняя женщина ехала за рулём «Хонды» в направлении площади Советов. По предварительным данным, водитель совершила касательное столкновение с «Тойотой Рактис», после чего столкнулась с «Мицубиси Делика». В результате этого «Хонда» перевернулась на крышу. В этот момент автомобиль «Мицубиси» по инерции также столкнулся с «Тойотой Пробокс».
- На момент ДТП в автомобиле «Хонда» находилась водитель и несовершеннолетний пассажир – мальчик семи лет. Пострадавших нет, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Автомобили получили механические повреждения. На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого ДТП с «перевёртышем» произошло 1 сентября на Верхней Берёзовке. Водитель «Хонды» съехал с проезжей части, снёс забор и встал на крышу.