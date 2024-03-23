Четыре человека пострадали при массовом ДТП в Бурятии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Авария произошла на перевале Пыхта



На 16 км автодороги Улан-Удэ – Курумкан на перевале Пыхта произошло ДТП. Столкнулись 4 легковых автомобиля: Toyota Corolla Fielder, Lexus, Toyota Caldina и Toyota Harrier.



- В результате ДТП водители машин Lexus и Toyota Corolla Fielder доставлены в больницу. Также доставлены в медучреждение два пассажира автомобиля Toyota Caldina, среди них девочка 13 лет, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



На месте работают сотрудники ГИБДД.

