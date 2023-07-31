Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Улан-Удэ











Массовая автоавария произошла во второй половине дня на улице Лимонова в Улан-Удэ, возле ЛВРЗ. Участниками стали сразу семь автомобилей.Спровоцировал крупное ДТП 29-летний водитель автомобиля «Мерседес». Сперва он снёс электроопору, а после столкнулся с шестью машинами: «Киа Спортейдж», «Хонда Стэпвагон», «Хендай Туссан», «Тойота Ист», «Тойота Калдина», «Хонда Аккорд».- Медицинские работники осмотрели четырёх участников аварии. Один ребёнок отпущен домой, ещё троих человек увезли в больницу для осмотра, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.Установлено, что водитель «Мерседеса» трезв.Возможно, у виновника аварии отказали тормоза. Об этом с места сообщили аваркомы «Улан-Удэ Кузов Салон». «Водитель говорит, что отказали тормоза, он ехал где-то 200 км/ч», - рассказали они.Так ли это было, сейчас выясняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.