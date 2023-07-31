31 июля

30 июля

Популярное

Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Улан-Удэ

Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Виновник аварии снёс электроопору и врезался в шесть автомобилей

Массовая автоавария произошла во второй половине дня на улице Лимонова в Улан-Удэ, возле ЛВРЗ. Участниками стали сразу семь автомобилей.

Спровоцировал крупное ДТП 29-летний водитель автомобиля «Мерседес». Сперва он снёс электроопору, а после столкнулся с шестью машинами: «Киа Спортейдж», «Хонда Стэпвагон», «Хендай Туссан», «Тойота Ист», «Тойота Калдина», «Хонда Аккорд».

- Медицинские работники осмотрели четырёх участников аварии. Один ребёнок отпущен домой, ещё троих человек увезли в больницу для осмотра, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

Установлено, что водитель «Мерседеса» трезв.

Возможно, у виновника аварии отказали тормоза. Об этом с места сообщили аваркомы «Улан-Удэ Кузов Салон». «Водитель говорит, что отказали тормоза, он ехал где-то 200 км/ч», - рассказали они.

Так ли это было, сейчас выясняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.



ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Братске мужчина с женщиной погибли в гараже во время покраски
В Братске мужчина с женщиной погибли в гараже во время покраски
Происшествия, 31.07.2023
На месте происшествия обнаружено ведро с краской для разметки дорог
В Улан-Удэ 12 домов разом остались без холодной воды
В Улан-Удэ 12 домов разом остались без холодной воды
Происшествия, 31.07.2023
Местные жители лишились холодной воды из-за нерадивых рабочих
В Бурятии пришлось убить медведя, напавшего на поросят
В Бурятии пришлось убить медведя, напавшего на поросят
Происшествия, 31.07.2023
Специалисты считают, что его привлекла местная свалка
Улан-удэнец сжёг дом бывшей жены из ревности
Улан-удэнец сжёг дом бывшей жены из ревности
Происшествия, 31.07.2023
Дом пара строила, ещё будучи вместе
В Улан-Удэ в ДТП пострадала 11-летняя девочка
В Улан-Удэ в ДТП пострадала 11-летняя девочка
Происшествия, 31.07.2023
Автомобили столкнулись в центре города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^