На пожаре в Бурятии погиб пенсионер

Бездыханное тело нашли в гостиной
Вечером, 13 апреля загорелся жилой дом в селе Мостовка Прибайкальского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных очаг возгорания находился внутри дома, был потушен соседями и прибывшим добровольцем.
- В ходе разведки места пожара в гостиной комнате был обнаружен пожилой мужчина без признаков жизни. В результате пожара дом повреждён изнутри, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара послужило возгорание отопительного прибора.
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Происшествия, Фото:
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