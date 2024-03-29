Авто вспыхнуло из-за короткого замыкания
В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии сгорели «Жигули». Пожар произошёл вечером 28 марта, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. «Кабанск-инфо» передаёт, что автомобиль сгорел возле магазина «Новенький».
Когда пожарные прибыли на место, машина была охвачена огнём.
Возгорание потушили за четыре минуты.
В результате пожара выгорели салон и моторный отсек «Жигулей».
По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки под капотом.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне поздним вечером произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Пожарные спасли восемь человек.
В Бурятии возле магазина сгорели «Жигули»
Происшествия, Фото:
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