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В Бурятии возле магазина сгорели «Жигули»

В Бурятии возле магазина сгорели «Жигули»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авто вспыхнуло из-за короткого замыкания

В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии сгорели «Жигули». Пожар произошёл вечером 28 марта, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. «Кабанск-инфо» передаёт, что автомобиль сгорел возле магазина «Новенький».

Когда пожарные прибыли на место, машина была охвачена огнём.
Возгорание потушили за четыре минуты.

В результате пожара выгорели салон и моторный отсек «Жигулей».

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки под капотом.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне поздним вечером произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Пожарные спасли восемь человек.

пожар автомобили

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