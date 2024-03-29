В Бурятии неизвестные разнесли сельский туалет

Туалет возле обновлённого автовокзала в Мухоршибири подвергся набегу вандалов. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» сообщили, что неизвестные оторвали там дверь и справляли нужду мимо отверстия – прямо на пол.
Местных и приезжих призвали пользоваться клозетом аккуратно и думать о других посетителях. Отхожее место уже привели в порядок.
Несколько недель назад жители Гусиноозёрска пожаловались на детей, играющих на площадке на улице Ключевская, у домов № 16 и 22. Они попросили разобраться в ситуации чиновников. Дело в том, что ребятишки превратили подъезд в туалет. Несовершеннолетние ходили туда и по малой, и по большой нужде. После их очередного визита в подъезде образовалась куча.
- А кто будет убирать? Обслуживающая компания отказалась это делать – рассказали тогда люди в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».
От чиновников потребовали либо обустроить клозет, либо перенести куда-то площадку. «И прежде чем что-то строить, предусматривайте туалеты», – дали гусиноозёрчане наставления местной администрации.