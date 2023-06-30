Местные жители остались довольны благоустройством
В селе Мухоршибирь в Бурятии благоустроили автовокзал.
Работы были начаты ещё в прошлом году. Рабочие разобрали старые бетонные конструкции и лестничный марш, залили новую опорную стену, оштукатурили и побелили её. На автовокзале установили новые ограждения, поставили пандус, провели земляные работы.
В июне завершили второй этап благоустройства общественной территории – были установлены скамейки с навесом и урны.
- Как здорово, что теперь есть место отдыха и ожидания автобусов. Можно укрыться от дождя и солнца, отдохнуть на скамейке по пути в микрорайон или больницу. Очень удобно, такой «островок передыха» очень был нужен, - поделился местный житель.
Работы состоялись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
На сельском автовокзале в Бурятии появился «островок отдыха»
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