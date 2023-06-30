На сельском автовокзале в Бурятии появился «островок отдыха»

Общество, Фото: администрация района

Местные жители остались довольны благоустройством



В селе Мухоршибирь в Бурятии благоустроили автовокзал.



Работы были начаты ещё в прошлом году. Рабочие разобрали старые бетонные конструкции и лестничный марш, залили новую опорную стену, оштукатурили и побелили её. На автовокзале установили новые ограждения, поставили пандус, провели земляные работы.



В июне завершили второй этап благоустройства общественной территории – были установлены скамейки с навесом и урны.



- Как здорово, что теперь есть место отдыха и ожидания автобусов. Можно укрыться от дождя и солнца, отдохнуть на скамейке по пути в микрорайон или больницу. Очень удобно, такой «островок передыха» очень был нужен, - поделился местный житель.



Работы состоялись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

