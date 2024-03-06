В райцентре в Бурятии дети превратили подъезд в туалет

Общество, Фото: из архива

Местные жители заявили, что они ходят туда по нужде – большой и малой



Жители Гусиноозёрска возмущены поведением детей, играющих на площадке на улице Ключевская, у домов № 16 и 22. Они попросили разобраться в ситуации местные власти. Дело в том, что ребятишки превратили подъезд в туалет.



По словам местных, несовершеннолетние ходят туда и по малой, и по большой нужде. После их очередного визита в подъезде образовалась куча.



- А кто будет убирать? Обслуживающая компания отказалась это делать – рассказали люди в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».



От чиновников потребовали либо обустроить отхожее место либо перенести куда-то площадку. «И прежде чем что-то строить, предусматривайте туалеты», – дали гусиноозёрчане наставления местной администрации.