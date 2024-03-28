Обстоятельства происшествия устанавливаются
Вечером в среду, 27 марта, в Кабанском районе Бурятии погибла 41-летняя женщина, попавшая под грузовой поезд. Произошло это на перегоне Клюевка – Мысовая на 5649 км Восточно-Сибирской железной дороги.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Бурятская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Задержек поездов не произошло, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В пресс-службе транспортной прокуратуры уточнили, что начата проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 2 марта в посёлке Танхой Кабанского района под грузовой поезд попали женщина и её трёхлетний внук, переходившие в неположенном месте. Мальчик погиб на месте.
В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил женщину
Происшествия, Фото:
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