Под колёса поезда попали бабушка и внук
В посёлке Танхой Кабанского района Бурятии 3-летний мальчик погиб, попав под колёса поезда.
ЧП произошло сегодня утром, 2 марта, сообщает «Кабанск-инфо». По предварительной информации, железнодорожные пути переходили бабушка с 3-летним внуком. Они вдвоём попали под колёса поезда.
Ребёнок погиб на месте, женщина осталась жива.
На месте происшествия работают сотрудники ОМВД и железной дороги, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в октябре 2023 года на перегоне ст. Улан-Удэ - ст. Заудинской погиб мужчина, попавший под грузовой поезд. Мужчина был в наушниках.
Осенью 2021 года на станции Мысокая была насмерть сбита грузовым поездом 13-летняя девочка, перебегавшая с друзьями в неположенном месте. После трагедии на том месте установили ограждения, не позволяющие людям переходить пути.
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
Происшествия, Фото:
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