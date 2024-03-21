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Улан-удэнец украл из магазина три пары смарт-часов

Улан-удэнец украл из магазина три пары смарт-часов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вором оказался 19-летний студент

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу смарт-часов из магазина аксессуаров для телефонов в Советском районе Улан-Удэ. Вором оказался 19-летний горожанин, студент колледжа. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

- Установлено, что молодой человек похитил из торговой точки три пары смарт-часов: воспользовался занятостью продавцов, которые по неосторожности оставили приоткрытой одну из стеклянных витрин, а после скрылся. Ущерб составил около 14 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Недостачу товара работники магазина обнаружили спустя пару дней в ходе ревизии.

Задержанный оперативниками злоумышленник признался: смарт-часы он планировал продать, но не успел. Украденное у него изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся дознание. 
кража

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