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В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе

В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Заасфальтируют участок на месте провала чуть позже

В Улан-Удэ устранили аварию на улице Шаляпина, 25, где обрушился свод канализационного коллектора. Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл во вторник, 19 марта. Ремонтные работы длились более суток.

- Аварийная ситуация на ул. Шаляпина устранена вчера, 20 марта, в 22:10, - сообщили в мэрии.

Специалисты МУП «Водоканал» заменили 30 метров трубопровода. Также произведена обратная засыпка котлована с уплотнением грунта.

Сегодня планируются работы по благоустройству участка с использованием гранитного щебня. Заасфальтируют же дорожное полотно на месте провала чуть позже - когда по ночам установится плюсовая температура. Отмечается, что эти работы будут проведены не позднее 25 апреля - 31 мая. 
канализация коммунальная авария

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