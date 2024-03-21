Заасфальтируют участок на месте провала чуть позже
В Улан-Удэ устранили аварию на улице Шаляпина, 25, где обрушился свод канализационного коллектора. Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл во вторник, 19 марта. Ремонтные работы длились более суток.
- Аварийная ситуация на ул. Шаляпина устранена вчера, 20 марта, в 22:10, - сообщили в мэрии.
Специалисты МУП «Водоканал» заменили 30 метров трубопровода. Также произведена обратная засыпка котлована с уплотнением грунта.
Сегодня планируются работы по благоустройству участка с использованием гранитного щебня. Заасфальтируют же дорожное полотно на месте провала чуть позже - когда по ночам установится плюсовая температура. Отмечается, что эти работы будут проведены не позднее 25 апреля - 31 мая.
В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
Происшествия, Фото:
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