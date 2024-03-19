Молодой человек признал свою вину
В Чите привлекут к административной ответственности 16-летнего подростка – за рулём автомобиля на выехал на футбольное поле школы № 27 и дрифтовал там.
Нарушителя запечатлели жители соседнего дома. Судя по кадрам, водитель наворачивал круги на школьном стадионе в тёмное время суток.
После появления записи в Сети полицейские установили личность лихача. Им оказался 16-летний читинец, свою вину он признал.
- Для принятия правового решения административные материалы будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В отношении молодого человека возбудили административное производство сразу по нескольким статьям: 12.7 «Управление транспортным средством, не имеющим право вождения», 12.2 «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков» и 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».
В Чите 16-летний подросток на авто дрифтовал на футбольном поле
Происшествия, Фото:
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