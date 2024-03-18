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В Бурятии водитель легковушки спровоцировал столкновение двух фур

В Бурятии водитель легковушки спровоцировал столкновение двух фур
Происшествия,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Виновник аварии не уступил дорогу

Две фуры столкнулись в Прибайкальском районе Бурятии; ДТП, по предварительным данным, спровоцировал водитель легковушки.

Как сообщает «Прибайкалье-инфо», автоавария произошла сегодня, 18 марта, в 6 часов утра.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, выезжая с территории АЗС, не уступил дорогу фуре. Водитель же фуры, уходя от столкновения с легковушкой, врезался в ещё один большегруз.

«Фуру развернуло, произошло опрокидывание, её отбросило на стоящий большегруз», - прокомментировали в Упрдор «Южный Байкал».


Пострадал один из водителей большегруза, его доставили в больницу. 

ДТП

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