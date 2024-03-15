Бдительная горожанка перезвонила в полицию
Продавцу из города Тулун позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником правоохранительных органов. Она стала интересоваться её кредитной историей. Но бдительная женщина, зная из средств массовых информаций о подобных звонках, прекратила разговор и позвонила в полицию.
- Она начала спрашивать, в каких банках я беру кредиты. Я просила «Почему вы меня это спрашиваете?», она настойчиво продолжала «Нет, вы мне скажите…». Тогда я ей сказала, что записала её данные и позвоню в полицию. Я позвонила в нашу полицию, уточнила и оказалось, что это неправда, - рассказала горожанка.
Женщина признаётся, что она могла попасться на уловку мошенницы, поскольку та была очень настойчивой и говорила убедительно.
Полицейские напоминают гражданам: сотрудники правоохранительных органов, а также финансовых предприятий не будут интересоваться состоянием вашего сберегательного счёта и не просят устанавливать на телефон сторонние программы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Жительница Иркутской области едва не клюнула на уловку мошенницы
Происшествия, Фото:
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