В Улан-Удэ ищут неизвестного, выстрелившего в женщину на балконе

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Инцидент произошёл ранним утром



В Улан-Удэ полицейские устанавливают личность неизвестного, выстрелившего в женщину.



Инцидент произошёл ранним утром 14 марта. Как сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции №1 от 49-летней женщины.



Она рассказала, что находилась на балконе, когда услышала характерный хлопок и почувствовала боль в подбородке.



По предварительным данным, выстрел произвели из пневматического оружия.



На место происшествия незамедлительно выехала следственного- оперативная группа. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленника.

