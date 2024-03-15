Инцидент произошёл ранним утром
В Улан-Удэ полицейские устанавливают личность неизвестного, выстрелившего в женщину.
Инцидент произошёл ранним утром 14 марта. Как сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции №1 от 49-летней женщины.
Она рассказала, что находилась на балконе, когда услышала характерный хлопок и почувствовала боль в подбородке.
По предварительным данным, выстрел произвели из пневматического оружия.
На место происшествия незамедлительно выехала следственного- оперативная группа. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленника.
В Улан-Удэ ищут неизвестного, выстрелившего в женщину на балконе
Происшествия, Фото:
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