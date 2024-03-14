Он украл телефон с банковской картой
В полицию Читы обратился местный житель с заявлением о краже телефона и банковской карты его маленького сына. С карты неизвестный потратил свыше 17 тысяч рублей.
Выяснилось, что ребёнок играл на детской площадке и оставил на лавочке телефон. В чехле гаджета находилась банковская карта.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Ориентировку на вора передали наружным нарядам полиции.
- Патрулируя улицы города, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы заметили мужчину, подходящего по приметам и доставили его в отдел полиции. Телефон у него изъят. Банковской картой злоумышленник рассчитался в нескольких магазинах, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Читинец обокрал ребёнка на детской площадке
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Он украл телефон с банковской картой
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