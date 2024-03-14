Читинец обокрал ребёнка на детской площадке

Он украл телефон с банковской картой



В полицию Читы обратился местный житель с заявлением о краже телефона и банковской карты его маленького сына. С карты неизвестный потратил свыше 17 тысяч рублей.



Выяснилось, что ребёнок играл на детской площадке и оставил на лавочке телефон. В чехле гаджета находилась банковская карта.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Ориентировку на вора передали наружным нарядам полиции.



- Патрулируя улицы города, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы заметили мужчину, подходящего по приметам и доставили его в отдел полиции. Телефон у него изъят. Банковской картой злоумышленник рассчитался в нескольких магазинах, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



