14 марта

13 марта

Популярное

Читинец обокрал ребёнка на детской площадке

Читинец обокрал ребёнка на детской площадке
Происшествия, 
Он украл телефон с банковской картой

В полицию Читы обратился местный житель с заявлением о краже телефона и банковской карты его маленького сына. С карты неизвестный потратил свыше 17 тысяч рублей.

Выяснилось, что ребёнок играл на детской площадке и оставил на лавочке телефон. В чехле гаджета находилась банковская карта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Ориентировку на вора передали наружным нарядам полиции.

- Патрулируя улицы города, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы заметили мужчину, подходящего по приметам и доставили его в отдел полиции. Телефон у него изъят. Банковской картой злоумышленник рассчитался в нескольких магазинах, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинец обокрал ребёнка на детской площадке
Читинец обокрал ребёнка на детской площадке
Происшествия, 14.03.2024
Он украл телефон с банковской картой
Стало известно имя лихача, устроившего страшный пожар в кафе в Бурятии
Стало известно имя лихача, устроившего страшный пожар в кафе в Бурятии
Происшествия, 14.03.2024
Эта история уже дошла до Госдумы и Генпрокуратуры
Жителя Братска осудили на 9,5 лет за убийство и расчленение
Жителя Братска осудили на 9,5 лет за убийство и расчленение
Происшествия, 14.03.2024
Части тела он спрятал в разных частях города
В Бурятии «Лада Гранта» ушла под лёд на Гусином озере
В Бурятии «Лада Гранта» ушла под лёд на Гусином озере
Происшествия, 14.03.2024
Глубина в месте провала – почти девять метров
Пожилая улан-удэнка перевела «судье из Москвы» более 200 тысяч рублей
Пожилая улан-удэнка перевела «судье из Москвы» более 200 тысяч рублей
Происшествия, 14.03.2024
Она поверила, что получит компенсацию за лекарства
Осуждённая за контрабанду леса улан-удэнка выплатит 350 тысяч
Осуждённая за контрабанду леса улан-удэнка выплатит 350 тысяч
Происшествия, 14.03.2024
Иск о возмещении ущерба подала транспортная прокуратура
На севере Бурятии произошло два землетрясения
На севере Бурятии произошло два землетрясения
Происшествия, 14.03.2024
Эпицентры обоих находились в горах
Улан-удэнец убил поленом соседа и покалечил его друга
Улан-удэнец убил поленом соседа и покалечил его друга
Происшествия, 14.03.2024
Через некоторое время убийца пришёл с явкой с повинной  
Потерявший сознание улан-удэнец очнулся и напал на фельдшера скорой
Потерявший сознание улан-удэнец очнулся и напал на фельдшера скорой
Происшествия, 14.03.2024
Буйного пациента утихомирили только росгвардейцы
Сбитой на тротуаре улан-удэнке выплатили 200 тысяч рублей
Сбитой на тротуаре улан-удэнке выплатили 200 тысяч рублей
Происшествия, 14.03.2024
Компенсацию взыскали судебные приставы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^