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Потерявший сознание улан-удэнец очнулся и напал на фельдшера скорой

Потерявший сознание улан-удэнец очнулся и напал на фельдшера скорой
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Буйного пациента утихомирили только росгвардейцы

В Улан-Удэ буйный мужчина набросился на фельдшера скорой помощи, который оказал ему помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Скорая помощь приехала на вызов – прохожие сообщили в экстренные службы, что на остановке общественного транспорта лежит мужчина без сознания. Фельдшер приступил к оказанию медицинской помощи мужчине, который был сильно пьян.

Когда же пациент очнулся, он стал вести агрессивно. Мужчина затеял драку с медиком и ударил его.

Тогда работники скорой помощи нажали тревожную кнопку. На место происшествия оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Росгвардейцы утихомирили гражданина и доставили его в отдел полиции. В отношении 56-летнего улан-удэнца будет принято правовое решение по факту нанесения побоев.

Отметим, в Бурятии кнопками тревожной сигнализации оснащены 37 автомобилей медицинской службы. Только с начала года благодаря им пресечено три правонарушения на каретах скорой помощи. В прошлом году росгвардейцы реагировали на 29 сигналов тревоги с охраняемых скорых.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале пьяный улан-удэнец напал на медиков скорой помощи, обвиняя в том, что они слишком долго ехали.

В декабре 2023 года в БСМП привезли пьяного мужчину, уснувшего на улице – чтобы он не замёрз насмерть. Когда же он проснулся в приёмном покое, устроил там дебош
скорая помощь побои Росгвардия

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