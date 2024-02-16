Он обвинял медиков, что они слишком долго ехали
Росгвардейцы задержали улан-удэнца, напавшего на фельдшера скорой помощи.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, инцидент произошёл в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Бригада скорой помощи приехала на сообщение о том, что женщине стало плохо – у неё поднялось давление.
На пороге квартиры медиков встретил пьяный агрессивный мужчина. Он сразу же начал предъявлять претензии, что они долго ехали.
Работники скорой помощи пытались успокоить семейную пару, однако неадекватный мужчина набросился на медиков. Он ударил фельдшера по груди и голове. Медики вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии, нажав «тревожную кнопку» в карете скорой помощи.
Только после прибытия росгвардейцев семейная пара успокоилась. Неадекватного 50-летнего мужчину задержали и доставили в полицию.
Супругу дебошира, к слову, также пьяную, работникам скорой помощи всё же удалось осмотреть. Однако от дальнейшей медицинской помощи женщина отказалась.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2023 года в Улан-Удэ только за одни выходные произошло сразу два нападения на медиков скорой помощи.
Нетерпеливый улан-удэнец напал на фельдшера скорой помощи
Происшествия, Фото:
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