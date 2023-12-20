В Улан-Удэ пьяный пациент очнулся и устроил дебош в больнице

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Медики привезли его в больницу, чтобы он не замёрз на улице



В Улан-Удэ задержали мужчину, который устроил дебош в больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Кнопка тревожной сигнализации, установленная в БСМП, сработала ночью. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.



Выяснилось, что в приёмном покое больницы нетрезвый мужчина вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес медиков, размахивал руками, пинал двери и каталки. На замечания медиков дебошир не реагировал, и работники больницы нажали кнопку тревожной сигнализации.



Задержанного 48-летнего жителя Улан-Удэ росгвардейцы доставили в полицию для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство.



- Примечательно, что мужчину в состоянии алкогольного опьянения медики заметили лежащим на улице в районе Элеватора и привезли в медучреждение для оказания помощи. Но отогревшись в тёплом помещении, мужчина устроил дебош. Медицинская помощь, как выяснилось, ему не понадобилась, - рассказали в Росгвардии.

