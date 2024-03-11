В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребёнка, катавшегося на ватрушке



Водитель доставил ребёнка в районную больницу, где он скончался от полученных травм.





10 марта в посёлке Залари Иркутской области погиб шестилетний мальчик.Он катался на ватрушке с заснеженного склона вблизи дороги. Ребёнка сбил автомобиль ВАЗ 2109, которым управлял 32-летний водитель.- После ДТП в отношении водителя автомобиля была проведена процедура освидетельствования, которая установила состояние опьянения у мужчины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения».Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.