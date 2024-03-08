8 пострадавших при взрыве угольной пыли в Туве направлены в Красноярск

В Шагонаре продолжается ликвидация последствий пожара на ТЭЦ
Причиной пожара, который произошёл утром 6 марта в здании центральной котельной ТЭЦ города Шагонар в Туве, стал взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива. Решением оперативного штаба в республике введён режим ЧС.
В Туву прибыла делегация министерства строительства России во главе с замминистра Алексеем Ересько. В состав делегации вошли специалисты по котельному оборудованию, которые окажут помощь в установке и настройке доставленного котельного оборудования.
Спецбортами МЧС России и Минобороны России в республику вчера, 7 марта, были также доставлены четыре блочно-модульные котельные Минстроя России. Оборудование из Кызыла направлено в Шагонар, где незамедлительно начались работы по его установке и настройке.
Для постоянного контроля по устранению последствий аварии, произошедшей на Шагонарской ТЭЦ, и координации работы по восстановлению и обеспечению теплоснабжения, в Минстрое России создан оперативный штаб с участием всех заинтересованных подразделений.
В результате совместной работы федеральных ведомств и регионов Сибирского федерального округа в Туву также направлены тепловые пушки, электрообогреватели и дополнительные модульные котельные установки. В настоящий время идёт установка и настройка доставленного оборудования. Для подачи тепла во все объекты Шагонара, до завершения ликвидации последствий ЧС, потребуется не менее 13 мобильных котельных.
На ТЭЦ сейчас работает один котёл. Его работой обеспечивается теплоснабжение на улицах Горная и Улуг-Хемская. К запуску готовят второй котёл. Параллельно проверяют конвейер топливоподачи на предмет восстановления.
Для жителей города Шагонар, чьи дома остались без тепла при аварии на ТЭЦ, организованы пункте временного размещения. Около 65 человек сейчас находятся в пункте, который создан на базе школы №2 г. Шагонар. Ещё 30 пунктов созданы в близлежащих населённых пунктах, при необходимости все будут задействованы.
По данным Минздрава Тувы на 7 марта из 15 эвакуированных из Шагонара в Кызыл пострадавших один пациент, со незначительными ожогами, был выписан, восемь, состояние которых характеризируется как тяжёлое, направлены самолётом МЧС России в город Красноярск в ожоговый центр краевой государственной клинической больницы. В республиканской больнице №1 остаются шесть пациентов: три в стабильном состоянии в токсикологическом отделении, два в ожоговом и один в травматологическом отделениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы.
8 пострадавших при взрыве угольной пыли в Туве направлены в Красноярск
Происшествия, Фото:
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