Молодые люди катались на угнанном транспорте, а затем бросали его
Двоих подростков из Усть-Кута будут судить за кражу и восемь эпизодов угонов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Началась серия преступлений 20 июля 2023 года, когда подростки угнали мотоцикл, припаркованный у частного дома в Усть-Куте, а потом, накатавшись, бросили его у дороги.
С 10 по 22 августа они угнали ещё семь машин местных жителей – одну иномарку и шесть отечественных автомобилей.
Молодые люди катались на чужих автомобилях и бросали их в черте города. Личные вещи, находящиеся в автомобилях, присваивали себе. Причинённый ими ущерб составил более 1 млн рублей.
Сейчас угонщики находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области двух подростков будут судить за восемь угонов
Происшествия, Фото:
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