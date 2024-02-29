В Иркутской области двух подростков будут судить за восемь угонов

Молодые люди катались на угнанном транспорте, а затем бросали его



Двоих подростков из Усть-Кута будут судить за кражу и восемь эпизодов угонов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Началась серия преступлений 20 июля 2023 года, когда подростки угнали мотоцикл, припаркованный у частного дома в Усть-Куте, а потом, накатавшись, бросили его у дороги.



С 10 по 22 августа они угнали ещё семь машин местных жителей – одну иномарку и шесть отечественных автомобилей.



Молодые люди катались на чужих автомобилях и бросали их в черте города. Личные вещи, находящиеся в автомобилях, присваивали себе. Причинённый ими ущерб составил более 1 млн рублей.



Сейчас угонщики находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



