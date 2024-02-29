В Иркутске тушат многоквартирный дом

Эвакуировались 15 человек
В микрорайоне Ершовский в Иркутске пожарные тушат трёхэтажный многоквартирный дом.
- В 15:03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит кровля дома. 15 человек эвакуировались самостоятельно, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
К тушению привлечены 33 человека и 10 единиц техники.
Информация уточняется.
Эвакуировались 15 человек
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