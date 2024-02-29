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В Иркутске тушат многоквартирный дом

В Иркутске тушат многоквартирный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Эвакуировались 15 человек

В микрорайоне Ершовский в Иркутске пожарные тушат трёхэтажный многоквартирный дом.

- В 15:03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит кровля дома. 15 человек эвакуировались самостоятельно, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

 
К тушению привлечены 33 человека и 10 единиц техники.

Информация уточняется. 
пожар

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