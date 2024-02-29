В Иркутской области мужчина погиб из-за курения в постели

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчина погиб в своём доме



Курение в постели стало причиной смертельного пожара в посёлке Еланцы Ольхонского района Иркутской области. Пожар произошёл 28 февраля в частном доме на улице Горького.



На момент прибытия пожарных из-под кровли одноэтажного деревянного дома шёл дым. Жилище горело изнутри. Соседи сообщили о том, что внутри дома находится хозяин – 61-летний лежачий мужчина.



- В ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший. В течение получаса пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара послужила неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Обстоятельства пожара устанавливают дознаватели МЧС.



