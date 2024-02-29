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В Иркутской области мужчина погиб из-за курения в постели

В Иркутской области мужчина погиб из-за курения в постели
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мужчина погиб в своём доме

Курение в постели стало причиной смертельного пожара в посёлке Еланцы Ольхонского района Иркутской области. Пожар произошёл 28 февраля в частном доме на улице Горького.

На момент прибытия пожарных из-под кровли одноэтажного деревянного дома шёл дым. Жилище горело изнутри. Соседи сообщили о том, что внутри дома находится хозяин – 61-летний лежачий мужчина.

- В ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший. В течение получаса пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара послужила неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Обстоятельства пожара устанавливают дознаватели МЧС.

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