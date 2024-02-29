Она врезалась в железный столб и вскоре потеряла сознание
Всё произошло в селе Сосново-Озёрское в Еравнинском районе. Вечером 28 февраля из единой дежурно-диспетчерской службы в пожарную часть поступило сообщение о ДТП. Автомобиль Toyota Ipsum врезался в железный столб.
Дверь со стороны водительского места оказалась заблокирована. Сидевшая за рулём женщина не смогла самостоятельно выбраться наружу из повреждённой машины.
Извлекли её из авто сотрудники 18-ой пожарной части 16-го Еравнинского отряда ГПС Бурятии. Прибывшие на место аварии пожарные эвакуировали водителя уже в бессознательном состоянии, а после передал её скорой помощи.
В Бурятии из искорёженной машины спасли женщину, попавшую в ДТП
Происшествия, Фото:
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