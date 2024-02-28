Горел цех камнеобработки с гаражом в Тулуне
В Тулуне Иркутской области произошёл пожар в железобетонном гаражном боксе на улице Трактовая. В нём находился цех камнеобработки, а также размещалась техника: два трактора-погрузчика и три самосвала. Сообщение в пожарную часть поступило в половине третьего ночи.
- На место были направлены 4 пожарных расчёта. Прибывшими пожарными были спасены 1 погрузчик и 2 самосвала, эвакуированы 6 газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В течение двух часов пожарные справились с открытым огнём на площади 1600 квадратных метров. Производится ликвидация последствий пожара.
Причину и обстоятельства предстоит установить дознавателям МЧС России.
В Иркутской области потушили пожар на площади 1600 квадратных метров
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горел цех камнеобработки с гаражом в Тулуне
Возгорание произошло в гараже
Обошлось без пострадавших
Он обобрал пенсионеров на сумму более 1,5 млн рублей.
Мужчина хранил наркотическое вещество в ограде
Самой молодой пострадавшей стала девятилетняя девочка, самой возрастной – 91-летняя пенсионерка
Мужчина выехал на полосу встречного движения
На теплотрассах пройдут ремонтные работы
Грузовики ехали по официальной переправе
Из горящего дома к дедушке прибежали его внуки
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Александру Бастрыкину доложат о ходе проведения проверки
Аварию устраняли чуть более часа
Помощь оказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии
О случившемся сообщили в полицию