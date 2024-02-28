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В Иркутской области потушили пожар на площади 1600 квадратных метров

В Иркутской области потушили пожар на площади 1600 квадратных метров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Горел цех камнеобработки с гаражом в Тулуне

В Тулуне Иркутской области произошёл пожар в железобетонном гаражном боксе на улице Трактовая. В нём находился цех камнеобработки, а также размещалась техника: два трактора-погрузчика и три самосвала. Сообщение в пожарную часть поступило в половине третьего ночи.

- На место были направлены 4 пожарных расчёта. Прибывшими пожарными были спасены 1 погрузчик и 2 самосвала, эвакуированы 6 газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В течение двух часов пожарные справились с открытым огнём на площади 1600 квадратных метров. Производится ликвидация последствий пожара.

Причину и обстоятельства предстоит установить дознавателям МЧС России.


пожар Иркутская область

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