Под Иркутском в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля «Ока»

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Мужчина выехал на полосу встречного движения



27 февраля около 12 часов дня в Иркутском районе столкнулись автомобиль «Ока» и грузовик Volvo. ДТП произошло на 10 километре федеральной дороги «Сибирь» обход Иркутска.



- Предварительно установлено, что 68-летний водитель автомашины «Ока» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой помощи.



На месте ДТП работает следственная группа. Выясняются все сопутствующие обстоятельства и факторы произошедшего.





