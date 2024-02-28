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Под Иркутском в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля «Ока»

Под Иркутском в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля «Ока»
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Мужчина выехал на полосу встречного движения

27 февраля около 12 часов дня в Иркутском районе столкнулись автомобиль «Ока» и грузовик Volvo. ДТП произошло на 10 километре федеральной дороги «Сибирь» обход Иркутска.

- Предварительно установлено, что 68-летний водитель автомашины «Ока» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой помощи.

На месте ДТП работает следственная группа. Выясняются все сопутствующие обстоятельства и факторы произошедшего.


Иркутская область Иркутск ДТП.смерть

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