В Иркутской области две фуры частично провалились под лёд
Грузовики ехали по официальной переправе
Вечером 26 февраля в Бодайбинском районе Иркутской области гружённые грузовые автомобили Shacman частично провалились под лёд на реке Витим. Фуры следовали из посёлка Мамакан в посёлок Мама на расстоянии одного километра друг от друга.
- На данном участке официальной ледовой переправы автодороги Бодайбо – Мама разрешено движение автотранспорта общим весом не более 25 тонн. По предварительным данным масса автомобилей в момент провала могла составлять более тридцати тонн, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате происшествия 49 и 32-летние жители посёлка Бодайбо, управлявшие автомобилями, не пострадали.
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП.
Грузовики ехали по официальной переправе
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