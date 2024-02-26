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В Иркутской области водитель «Ниссана» сбила школьницу, обгоняя автобус

В Иркутской области водитель «Ниссана» сбила школьницу, обгоняя автобус
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Момент наезда запечатлел видеорегистратор

Вечером 24 февраля в посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области на пешеходном переходе произошёл наезд на школьницу.

- Предварительно установлено, что 36-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan Note решила обогнать автобус перед пешеходным переходом. Однако в этот момент на «зебру» вышла 14-летняя школьница. Женщина не успела затормозить и сбила подростка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате случившегося ребёнка госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося ДТП.
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Иркутск ДТП

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