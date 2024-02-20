Жителя Ангарска подозревают в создании подставных фирм

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Через них он проводил незаконные банковские операции



Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину, незаконно образовавшего юридическое лицо, а также осуществляющего куплю-продажу платёжных карт, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.



Как установили полицейские, в феврале 2022 года 36-летний организатор за денежное вознаграждение предложил местному жителю зарегистрировать на него общество с ограниченной ответственностью. Заполучив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, злоумышленник внёс сведения об организации и номинальном руководителе в государственный реестр юридических лиц. Затем потребовал псевдоучредителя открыть счета для совершения банковских операций.



Кроме того, в январе 2023 года мужчина приобрёл у ещё одного подставного директора средства платежа для осуществления финансовых транзакций по расчётным счетам незаконно образованных фирм.



- В ходе обысковых мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие причастность ангарчанина к совершению преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Следователями следственной части СУ Управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и ч.1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

