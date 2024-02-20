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Жителя Ангарска подозревают в создании подставных фирм

Жителя Ангарска подозревают в создании подставных фирм
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Через них он проводил незаконные банковские операции

Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину, незаконно образовавшего юридическое лицо, а также осуществляющего куплю-продажу платёжных карт, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.

Как установили полицейские, в феврале 2022 года 36-летний организатор за денежное вознаграждение предложил местному жителю зарегистрировать на него общество с ограниченной ответственностью. Заполучив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, злоумышленник внёс сведения об организации и номинальном руководителе в государственный реестр юридических лиц. Затем потребовал псевдоучредителя открыть счета для совершения банковских операций.

Кроме того, в январе 2023 года мужчина приобрёл у ещё одного подставного директора средства платежа для осуществления финансовых транзакций по расчётным счетам незаконно образованных фирм.

- В ходе обысковых мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие причастность ангарчанина к совершению преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Следователями следственной части СУ Управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и ч.1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица».
Иркутская область

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