Под Иркутском водитель автобуса сбил 22-летнюю девушку



Вечером 19 февраля в посёлке Молодёжный под Иркутском произошло ДТП с участием пешехода.



По предварительной информации, 42-летний водитель Hyundai County в районе остановки общественного транспорта «Посёлок Молодёжный» сбил 22-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



- В результате случившегося местная жительница получила травмы различной степени тяжести, в связи с чем была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение. Водитель, а также 14 пассажиров, находившихся в салоне автобуса, не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и условия произошедшего.







Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести