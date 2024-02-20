20 февраля

19 февраля

Популярное

Под Иркутском водитель автобуса сбил 22-летнюю девушку

Под Иркутском водитель автобуса сбил 22-летнюю девушку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести
 
Вечером 19 февраля в посёлке Молодёжный под Иркутском произошло ДТП с участием пешехода.
 
По предварительной информации, 42-летний водитель Hyundai County в районе остановки общественного транспорта «Посёлок Молодёжный» сбил 22-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
 
- В результате случившегося местная жительница получила травмы различной степени тяжести, в связи с чем была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение. Водитель, а также 14 пассажиров, находившихся в салоне автобуса, не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
 
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и условия произошедшего. 

ДТП Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Под Иркутском водитель автобуса сбил 22-летнюю девушку
Под Иркутском водитель автобуса сбил 22-летнюю девушку
Происшествия, 20.02.2024
Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести 
Жителя Бурятии приговорили к 14 годам колонии за жестокое убийство жены
Жителя Бурятии приговорили к 14 годам колонии за жестокое убийство жены
Происшествия, 20.02.2024
Мужчина расправился с женщиной на глазах у детей 
Стала известна причина пожара гаражных боксов в нацпарке в Бурятии
Стала известна причина пожара гаражных боксов в нацпарке в Бурятии
Происшествия, 20.02.2024
Гаражные боксы загорелись из-за перекала печной трубы 
В Бурятии от общества изолировали школьников, устроивших погром в чужом доме
В Бурятии от общества изолировали школьников, устроивших погром в чужом доме
Происшествия, 20.02.2024
Их на месяц отправили в центр временного содержания несовершеннолетних 
Бизнесмен из Бурятии стал уголовником из-за контрабанды древесины в Китай
Бизнесмен из Бурятии стал уголовником из-за контрабанды древесины в Китай
Происшествия, 20.02.2024
Он незаконно вывез в Поднебесную почти 300 кубов сосны
В городе в Бурятии девушки сорвали гирлянду со здания
В городе в Бурятии девушки сорвали гирлянду со здания
Происшествия, 20.02.2024
Одна из причастных прокомментировала свой поступок 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^