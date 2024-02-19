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В Ангарске на пожаре погибла пенсионерка

В Ангарске на пожаре погибла пенсионерка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание произошло ночью

Ночью 18 февраля в Ангарске Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь 82-летней женщины. Горела квартира пятиэтажного дома в 29 микрорайоне.
 
Из окна квартиры шёл густой чёрный дым. Пожарных вызвали жильцы дома.
 
Самостоятельно по лестнице эвакуировались 15 человек. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу при помощи спасательных устройств были спасены ещё пять жильцов.
 
- В квартире были обнаружены двое: пострадавший 79-летний мужчина, также 82-летняя женщина без признаков жизни. Мужчина был госпитализирован с признаками отравления угарным газом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
 
В результате пожара повреждены личные вещи. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

пожар Иркутская область Ангарск

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